Венедиктов призвал кандидатов в депутаты продвигать электронное голосование

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что более 50% избирателей в столице на выборах депутатов Госдумы в сентябре проголосуют онлайн, сообщает Общественная палата города.

По его словам, заявки на участие в электронном голосовании будут принимать до 13 сентября, уже записались сотни тысяч москвичей.

Во время серии экспертных встреч с разработчиками дистанционного электронного голосования, Венедиктов напомнил, что в столице дистанционное голосование пройдет на собственной городской платформе, и призвал кандидатов не отговаривать своих избирателей от онлайн-голосования.

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в свою очередь, отметил, что анонимность и тайна электронного голосования обеспечиваются как организационно-техническими мерами, так и программными, что не позволит подсмотреть, кто за кого проголосовал.

Он также добавил, что в систему была внедрена функция «отложенного решения», которая защитит пользователей от технических сбоев, в том числе, от проблем с подключением к интернету.

Кроме того, в ходе встречи обсудили защиту от двойного голосования - онлайн и офлайн. Венедиктов пояснил, что это невозможно, так как после регистрации в электронном голосовании фамилия избирателя вычёркивается из списка на участке по месту жительства - его вносят в другой реестр. При этом есть возможность изменить своё решение и проголосовать традиционным способом, однако сделать это избиратель должен не позднее, чем за три дня до выборов.

