Венедиктов призвал кандидатов в депутаты продвигать электронное голосование
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что более 50% избирателей в столице на выборах депутатов Госдумы в сентябре проголосуют онлайн, сообщает Общественная палата города.
По его словам, заявки на участие в электронном голосовании будут принимать до 13 сентября, уже записались сотни тысяч москвичей.
Во время серии экспертных встреч с разработчиками дистанционного электронного голосования, Венедиктов напомнил, что в столице дистанционное голосование пройдет на собственной городской платформе, и призвал кандидатов не отговаривать своих избирателей от онлайн-голосования.
Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в свою очередь, отметил, что анонимность и тайна электронного голосования обеспечиваются как организационно-техническими мерами, так и программными, что не позволит подсмотреть, кто за кого проголосовал.
Он также добавил, что в систему была внедрена функция «отложенного решения», которая защитит пользователей от технических сбоев, в том числе, от проблем с подключением к интернету.
Кроме того, в ходе встречи обсудили защиту от двойного голосования - онлайн и офлайн. Венедиктов пояснил, что это невозможно, так как после регистрации в электронном голосовании фамилия избирателя вычёркивается из списка на участке по месту жительства - его вносят в другой реестр. При этом есть возможность изменить своё решение и проголосовать традиционным способом, однако сделать это избиратель должен не позднее, чем за три дня до выборов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем
- Советник Кадырова назвал талибов красавчиками в Instagram
- В Германии назвали препятствия на пути «Северного потока — 2»
- В Госдуме заявили, что россияне смогут прожить без Google
- Переход Месси в ПСЖ принес Майклу Джордану 6 миллионов евро
- В Липецке от коронавируса вылечили 103-летнюю пациентку
- Угрозу цунами объявили из-за землетрясения у берегов Вануату
- Афганские силовики, убегая из Кабула, увозили с собой пиво, рассказал посол
- Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Афганистане
- Неизвестный открыл огонь по жителям Нью-Йорка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru