Захарова написала текст новой песни для Любови Успенской

«Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвящённая её дочери. Слова мои. А боль ее»,- написала дипломат в Facebook, прикрепив ссылку на композицию в youtube.

Ранее Мария Захарова своим постом в соцсети вызвала политический скандал, за который пришлось извиняться российскому лидеру Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову. Завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в эфире НСН высказал мнение, что Захарова добавляет «живости» в дипломатических комментариях. Этим она прославилась у российской аудитории и получила негативные оценки у зарубежной.

