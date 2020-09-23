Захарова написала текст новой песни для Любови Успенской
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о выходе новой песни на ее стихи. На этот раз это тандем с певицей Любовью Успенской. Песня называется «Я слишком тебя любила».
«Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвящённая её дочери. Слова мои. А боль ее»,- написала дипломат в Facebook, прикрепив ссылку на композицию в youtube.
Ранее Мария Захарова своим постом в соцсети вызвала политический скандал, за который пришлось извиняться российскому лидеру Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову. Завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в эфире НСН высказал мнение, что Захарова добавляет «живости» в дипломатических комментариях. Этим она прославилась у российской аудитории и получила негативные оценки у зарубежной.
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