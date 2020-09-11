Дипломат рассказал, как накажут Захарову за извинения Путина

Извиняться перед президентом Сербии Александром Вучичем пришлось российскому лидеру Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову за пост официального представителя МИД Марии Захаровой в Facebook, в котором она сравнила встречу Вучича и президента США Дональда Трампа с допросом.

Об этом Вучич рассказал в эфире сербского государственного телеканала. Он заверил, что на отношения с Россией инцидент с Захаровой не повлияет.

Завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в эфире НСН выразил уверенность, что Захарову за этот инцидент не уволят.

«Тут может быть масса нюансов. Это была ее личная инициатива или это было согласовано. Никто ее, конечно, за это не уволит, но обратят внимание, что нужно советоваться в таких случаях. Но все сошлись во мнении, что инцидент исчерпан. Люди есть люди. Дипломаты тоже могут ошибаться. Захарова довольно часто комментирует. Конечно, она получает информацию от департаментов, которые ей пишут примерно, что нужно говорить. Но она потом добавляет своей живости. Этим она прославилась у нашей аудитории и получила негативные оценки у зарубежной. Пожурят, сделают выводы», - отметил Панов.