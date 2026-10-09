В России вырос спрос на релакс‑треки

В первый месяц осени (с 1 по 30 сентября 2026 года) прослушивания треков из категории «релакс» выросли на 25% по сравнению с августом. Одновременно увеличилось и число пользователей, выбирающих такой контент: количество нажатий на кнопку «Слушать» прибавилось на 15%.

Наибольшую потребность в расслабляющей музыке демонстрирует аудитория старше 55 лет: у этой группы включения треков выросли сразу на 36%. Следом идут возрастные категории 35–44 лет (+27%) и 25–34 лет (+26%). У слушателей 45–54 лет прирост составил 25%, а у подростков младше 18 лет — 21%.

При этом наименьший уровень тревожности, судя по динамике прослушиваний, зафиксирован у аудитории 18–24 лет: прирост проигрываний в этой группе составил лишь 8%.

Лидером топа-10 самых популярных композиций для расслабления стал «Вальс» Эдуарда Волчека из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». В десятку также вошли треки Pokesh, OCEVIA MUSIC, «Ночной Джаз», а также работы Enigma, Bobina и другие.

Ранее психолог Екатерина Каталина сказала НСН, что популярность АСМР-контента может быть связана с подсознательной тягой человека к матери.

