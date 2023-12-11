«Би-2» перезаписали два хита с использованием современных студийных возможностей
Группа «Би-2» выпустили две первые песни из альбома «All the Best», выход которого запланирован в декабре 2023 года. Сообщение опубликовано в Telegram-канале коллектива.
«Би-2» выпустили песни «Bowie» и «Полковнику никто не пишет». Это перезаписанные хиты с первых альбомов.
Всего альбом будет состоять из 10 композиций. Для их перезаписи группа использовала современные студийные возможности.
«Мы рассчитывали выпустить релиз в декабре - но гастрольный график внёс свои коррективы: мы не успели дозаписать инструментал для пары песен и занимаемся этим прямо сейчас», - говорится в сообщении коллектива.
В сентябре «Би-2» выпустили песню и клип «Я двигаюсь дальше». Согласно сюжету, солист коллектива Лева Би-2 (Егор Бортник, признан иноагентом в РФ) и другие участники путешествуют по миру, а в финале встречаются на сцене, напоминает «Радиоточка НСН».
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