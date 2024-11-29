«Три лидера, лень и птенцы»: Создательница хитов Лазарева и Билана о трендах и рокерах
«Три дня дождя» и Xolidayboу — это модный рок, успех «Комнаты культуры» стал новым маркером, при этом среди новых рок-звезд пока нет девушек, сказала в эфире НСН Дарья Кузнецова.
Музыкальный продюсер и композитор Дарья Кузнецова в интервью НСН назвала трех лидеров современной рок-сцены в России, объяснила, как создаются поп-хиты, и указала на тренды 2025 года.
В числе работ, к которым приложила руку Кузнецова, в частности, такие хиты, как «Острой бритвой» Димы Билана и его дуэт с Мари Краймбрери «It’s my life», «Вкус малины» и «Алый закат» в исполнении Сергея Лазарева, а также «Верни» Ольги Бузовой. Продюсер призналась, что при этом является большой поклонницей рок-музыки.
«Как ни странно, вы сейчас разговариваете с фанатом рок-музыки. По воле судьбы я оказалась среди поп-артистов, при этом я долгое время сожалела, что рок в нашей стране находился в каком-то замершем состоянии. Не умершем, а все-таки в замершем. В конце 1990-х, в начале нулевых мы видели расцвет русского рока, большие фестивали и большое количество артистов этого жанра. Я так скучаю по этой музыке, но сейчас в чартах наконец появляются рок-исполнители, и это невероятный кайф. Сегодня очень хороший показатель у группы "Три дня дождя", мне также симпатичен Xolidayboу и нравится то, что сейчас происходит у "Комнаты культуры" и у Жени Трофимова. На мой взгляд, сейчас есть три таких безусловных лидера в рок-музыке. Но заметьте, там нет девочек, нет новых "Ночных снайперов", Арбениной, новой Земфиры (признана в РФ иноагентом – прим. НСН). Может быть, они когда-нибудь появятся, держу кулачки», - сказала продюсер.
По ее мнению, успех «Комнаты культуры» является маркером, а вот коллаборация Шнура с Инстасамкой – это не тренд.
«Если Xolidayboу и «Три дня дождя» — это все-таки отчасти мейнстрим, модный рок, то Женя Трофимов — это абсолютно олдовая история в хорошем смысле этого слова. Для меня было удивительно, почему аудитория так откликнулась на песню "Поезда". Когда я ее слушала, у меня был диссонанс. Я понимаю, что в чартах находятся в основном артисты, которых слушает очень молодая аудитория, и вдруг песня "Поезда" - для меня это некий маркер. Значит, есть у людей сейчас потребность в такой музыке, в душевной и прямой. При этом совместные песни "Ленинграда" и Инстасамки – для меня это все-таки жанр популярной музыки. А вот если бы была какая-нибудь фантастическая коллаборация, например Xolidayboу и Алсу, вот на это я бы посмотрела, мне бы было интересно понять, кто на кого окажет большее влияние», - сказала Кузнецова.
Она также объяснила, как создаются поп-хиты.
«В России есть большие музыкальные премии, организаторы которых отдают предпочтение поп-музыке. Мою музыку делают хитами артисты, здесь всё достаточно прозрачно. У Сергея Лазарева огромная аудитория, у Димы Билана огромная аудитория, у Мари Краймбрери – тоже. Сделав хороший продакшн, крепкую песню, классный клип и обеспечив это продюсерской поддержкой, ты уверенно двигаешься к сердцам своих слушателей и зрителей. Они голосуют, ты смотришь на количество этих голосов и думаешь: ага, в точку. Возрастная категория тех, кто смотрит такие премии и слушает радио, безусловно постарше. При этом весь молодняк сидит в стримах, они там слушают музыку, а не на радио, и телевизор практически не смотрят. Вообще современный музыкальный запрос мы видим именно в чартах, при этом чарты делятся на две составляющие. Это большие и крупные лейблы, которые топят за своих артистов с помощью всяческих ресурсов, в том числе и финансовых, и случайно попавшие в мейнстрим артисты, которые залетели в чарты, благодаря каким-то обстоятельствам. Большое значение имеют социальные сети, в которых может завируситься даже самый неожиданный трек», - отметила продюсер.
При этом Кузнецова назвала в числе трендов 2025 года смелость молодых музыкантов, которые сегодня слишком ленивы.
«Говоря о тенденциях 2025 года, хотелось бы чтобы русский рок был представлен более широким количеством исполнителей. Запрос такой у публики совершенно точно есть. Это 100% должны быть молодые фрешмены, они должны быть суперсмелыми, не боящимися высказываться и верить в свой талант. 2025-2026 годы должны быть за этими людьми. Я сейчас общаюсь с большим количеством молодых людей, потенциально классных артистов, которые просто потеряны. Они все как птенцы. Такое ощущение, что у них нет какого-то бунтарского настроя в хорошем смысле. Я бы посоветовала молодежи много писать, не бояться и активно заниматься соцсетями. Технические возможности позволяют сейчас создать песню даже в домашних условиях. К сожалению, сейчас пошла плохая тенденция, то ли ленивые стали ребята, то ли инфантильные, то ли их кто-то запугал, но они почему-то считают, что в шоу-бизнес можно пробиться только через большие деньги или связи, а это не так», - заключила собеседница НСН.
Ранее Дарья Кузнецова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о сотрудничестве со звездой фильма «Холоп» Милошем Биковичем и его музыкальных талантах.
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