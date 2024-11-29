«Три лидера, лень и птенцы»: Создательница хитов Лазарева и Билана о трендах и рокерах

Музыкальный продюсер и композитор Дарья Кузнецова в интервью НСН назвала трех лидеров современной рок-сцены в России, объяснила, как создаются поп-хиты, и указала на тренды 2025 года.

В числе работ, к которым приложила руку Кузнецова, в частности, такие хиты, как «Острой бритвой» Димы Билана и его дуэт с Мари Краймбрери «It’s my life», «Вкус малины» и «Алый закат» в исполнении Сергея Лазарева, а также «Верни» Ольги Бузовой. Продюсер призналась, что при этом является большой поклонницей рок-музыки.