Даванков потребовал у Мизулиной объясниться по делу о вымогательстве

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с призывом раскрыть, как были израсходованы 200 миллионов рублей, выделенные ее некоммерческой организации, а также прокомментировать информацию о возможном вымогательстве средств у артистов и блогеров. Об этом сообщается в Telegram-канале Даванкова.

Даванков пригласил Мизулину в Госдуму для открытого обсуждения трех ключевых вопросов. Он задался вопросом о том, как именно был урегулирован конфликт с рэпером Пашей Техником и почему, по его словам, интерес Лиги к творчеству музыканта внезапно исчез.