Студия, где записывались Cannibal Corpse, стала достопримечательностью

Отмечается, что это место отметят мемориальной доской от округа Хилсборо за свой вклад в индустрию.

В конце 80-х годов студия стала центром дэт-метал-сцены США. Там записывались альбом Leprosy группы Death и дебютная пластинка Morbid Angel «Altars Of Madness». Оба коллектива еще много лет работали в студии.

Также в Morrisound Recording трудились над первыми шестью альбомами музыканты из группы Cannibal Corpse, а Sepultura записали там обласканную критиками пластинку Arise.

Ранее легендарная трэш-метал-группа Metallica из США объявила о второй «фазе» перевыпуска своих альбомов на виниле ограниченным тиражом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

