Студия, где записывались Cannibal Corpse, стала достопримечательностью
Звукозаписывающая студия Morrisound Recording в американском городе Тампа получила статус исторической достопримечательности, сообщает Louder.
Отмечается, что это место отметят мемориальной доской от округа Хилсборо за свой вклад в индустрию.
В конце 80-х годов студия стала центром дэт-метал-сцены США. Там записывались альбом Leprosy группы Death и дебютная пластинка Morbid Angel «Altars Of Madness». Оба коллектива еще много лет работали в студии.
Также в Morrisound Recording трудились над первыми шестью альбомами музыканты из группы Cannibal Corpse, а Sepultura записали там обласканную критиками пластинку Arise.
Ранее легендарная трэш-метал-группа Metallica из США объявила о второй «фазе» перевыпуска своих альбомов на виниле ограниченным тиражом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru