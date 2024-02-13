Стартовало голосование за номинантов премии «Чартова Дюжина»

По традиции победителей премии определяют слушатели «НАШЕго Радио». Именно они сформировали лонг-лист номинантов. Полуфинальное голосование продлится до 14 марта включительно. По его итогам будут сформированы пятерки лучших в десяти номинациях — «Группа», «Солист», «Солистка», «Взлом», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект».

Результаты народного выбора и победители в специальных номинациях станут известны 21 апреля — в этот день в московском Крокус Сити Холле состоится церемония вручения премии, на которой выступят группы 25/17, «ГОРШЕНЕВ», «Северный Флот», «Крематорий» и «Аффинаж».



«Чартова Дюжина» — хит-парад радиостанции «НАШЕ Радио», а также премия, которая учреждена в 2008 году, и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Хит-парад состоит из тринадцати номинаций, голосование проходит на сайте nashe.ru.



Ранее программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков с гордостью подчеркнул, что любимые большие концерты 2024 года начинаются именно премией «Чартова Дюжина».

