Премия «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» состоится в Москве 21 апреля
На музыкальном фестивале в Крокус Сити Холле выступят группы 25/17, «Крематорий», «Проект ГОРШЕНЕВ», «Северный Флот» и «Аффинаж».
В столичном концертном зале Крокус Сити Холл 21 апреля состоится грандиозное событие - ежегодный музыкальный фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА», на котором выступят музыкальные коллективы: 25/17, «Крематорий», «Проект ГОРШЕНЕВ», «Северный Флот», «Аффинаж».
Со сцены будут названы имена лучших в номинациях «Альбом», «Видеоклип», «Взлом», «Совместная работа», «Концерт» и др.
Традиционно победителей выбирают слушатели «НАШЕго Радио». Среди самых титулованных артистов премии: группы «Агата Кристи», «Алиса», «Король и Шут», «Пикник», «Ария», при этом каждый год значимых для рок-индустрии имен становится все больше.
«ЧАРТОВА ДЮЖИНА» — хит-парад радиостанции «НАШЕ Радио», а также премия, которая учреждена в 2008 году, и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Хит-парад состоит из тринадцати номинаций, голосование проходит на сайте nashe.ru.
Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков назвал премию ярким стартом 2024 года.
«Я очень рад, что возвращаются наши любимые большие концерты. Фантастическое 25-летие НАШЕго Радио в ЦСКА Арене в декабре 2023 года и вот наша национальная музыкальная премия «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Год начинается ярко! И это только начало! Дальше больше!» - пообещал он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
- ВОЗ: Россия заняла 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира
- Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Якутии
- Дублер Щелковского шоссе пройдет в обход парка «Лосиный остров»
- СМИ: Минпромторг предложил узаконить продажи алкоголя на рынках
- Канал ТНТ Music оштрафовали на миллион рублей из-за клипа с мужчинами в бикини
- Исландия может отказаться участвовать в «Евровидении» из-за Израиля
- Над Орловской областью перехватили четыре дрона ВСУ
- СМИ: В России в 2025 году потребуется заменить более 100 тысяч лифтов
- Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН по Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru