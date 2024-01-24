Премия «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» состоится в Москве 21 апреля

Традиционно победителей выбирают слушатели «НАШЕго Радио». Среди самых титулованных артистов премии: группы «Агата Кристи», «Алиса», «Король и Шут», «Пикник», «Ария», при этом каждый год значимых для рок-индустрии имен становится все больше.

«ЧАРТОВА ДЮЖИНА» — хит-парад радиостанции «НАШЕ Радио», а также премия, которая учреждена в 2008 году, и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Хит-парад состоит из тринадцати номинаций, голосование проходит на сайте nashe.ru.

Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков назвал премию ярким стартом 2024 года.

«Я очень рад, что возвращаются наши любимые большие концерты. Фантастическое 25-летие НАШЕго Радио в ЦСКА Арене в декабре 2023 года и вот наша национальная музыкальная премия «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Год начинается ярко! И это только начало! Дальше больше!» - пообещал он.

