Стало известно, кто придумал «БиблиоШатёр» на НАШЕСТВИИ-2019

Во дворце культуры имени Горбунова начинается пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019». В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах. Впервые на фестивале «Нашествие», отмечающем 20-летний юбилей, появится «БиблиоШатёр». Организация активности будет проходить совместно с библиотекой им. Анны Ахматовой.

Лучший библиотекарь Западного Округа Москвы и человек, который занял почетное второе место на конкурсе "Лучший библиотекарь города Москвы 2018" Андрей Дроздов рассказал в эфире НСН про «БиблиоШатёр» на НАШЕСТВИИ подробнее.

«Мы ее Насте (Анастасия Рогожникова - программный директор НАШЕго Радио) и предложили, когда меня пригласили “Подъемники” к себе в студию на интервью, я подошел и говорю: ”Насть, а вот библиотека…” . Она мне говорит: ”Совпали планиды, сошлись! Мы тоже давно планируем сделать что-то такое”. Мы с октября месяца над этим вопросом работали. Собирали фонд книжный. Потому что все-таки библиотека – это книжный фонд прежде всего. У нас будет большое количество книг, которые читали смогут прийти и забрать с собой. У нас будут VR-экскурсии, обширная библиотека виртуальных путешествий. Наши гости смогут, надев виртуальные очки, посетить музей Анны Ахматовой в Петербурге, Звездный городок и разные другие экскурсии, которые есть у нас в наличии. Игроклуб: новейшие самые актуальные настольные игры. Много всяких активностей, всяких движух: квизы, лекции. Я думаю, что нашим гостям не будет скучно», - рассказал он.

Кроме того, библиотекарь рассказал, какие книги можно будет прочесть во время рок-фестиваля. По его словам, музыка и книги являются естественным симбиозом уже давно.

«Почему-то у меня возникло ощущение, что на этом фестивале будет пользоваться спросом отечественная фантастика, научная фантастика, приключенческие боевики. Но, конечно, будет и классика, и западные писатели. Но основной акцент, конечно, на русских писателей. Музыка уже давно не живет отдельно от чего-то. Музыканты уже давно пишут книги. Например, Диана Арбенина выпускает книги. Это отличная колаборация и очень естественная, на мой взгляд. Мне кажется, библиотека на рок-фестивале – это очень актуально и очень своевременно, а главное естественно», - сообщил собеседник НСН.

Ранее лидер группы «Пилот» Илья Чёрт рассказал НСН, что ему запомнилось больше всего со времен зачатия легендарного фестиваля. По его словам, на «Главном приключении года» царила атмосфера общего праздника, эйфории и братства.

