«От котельной до стадиона»: День памяти Виктора Цоя на фоне новых успехов «Кино»

НОСТАЛЬГИЯ И СТАДИОНЫ: «НИША СВОБОДНА»

По мнению продюсера, музыкального критика и автора серии книг о музыке Александра Кушнира, способность сегодняшнего «Кино» собирать "стадионники" связана с ностальгией зрителей и отсутствием новых героев.

«В последние несколько лет тинейджерам катастрофически не хватает новых героев, речь идет про промежуток в целое десятилетие. Эта ниша не может долго быть свободной, поэтому взгляды обращаются назад, в сторону ностальгии. Тут дело не только в концертах "Кино" и модификациях "Короля и Шута". Резко активизировалась активность пластиночных лейблов, переиздают все - от Башлачева до классических альбомов "Аквариума". Сейчас образовалась зияющая дыра, которую заполняют до появления новых национальных героев», - сказал Кушнир НСН.

Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков не считает, что участники сегодняшнего «Кино» пытаются заработать на имени Цоя.

«Популярность "Кино" связана с тем, что хорошо работают люди, которые рассказывают это СМИ, а журналисты ретранслируют это из уважения к Виктору Цою. Эти музыканты уже в возрасте. Не стоит их обвинять в том, что они хотят на пенсии что-то подзаработать, они это заслужили, а вот Князь – это для меня неприятно…», - сказал Бурлаков НСН.

При этом он назвал «бредом» сегодняшние концерты «Кино», пояснив, что «это как идти сейчас на Майкла Джексона или Фредди Меркьюри».

ВИНИЛОВЫЕ РЕКОРДЫ: «ЕСТЬ ТАКАЯ КЛАССИКА»

В числе десяти самых популярных пластинок, проданных на Wildberries за последний год (по состоянию на август 2024 года), оказались сразу четыре винила «Кино» - «Звезда по имени Солнце» (1989), «Группа крови» (1988), «Чёрный альбом» (1991) и LP «Последний герой» (1989/2023). Директор единственного в России завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов сказал в этой связи НСН, что «Кино» является «вечно популярной классикой».

«Есть такая классика, которая на виниле всегда была популярна. Группа «Кино» входит в этот перечень. Есть определенные популярные артисты на виниле, такие как «Кино» и «Би-2». Они всегда хорошо продавались. Последние пять лет у нас заказывают «Кино» каждые четыре месяца», - рассказал Белоногов, отметив при этом, что винил и стриминги – это «разная история», аудитория которой отличается.

Со своей стороны, коллекционер винила, администратор интернет-сообщества «Виниловые коды» Игорь Костин в беседе с НСН связал популярность пластинок «Кино» с их активным переизданием.

«Сейчас группу "Кино" издает лейбл "Maschina Records" и они переиздают все старые альбомы группы. А эту группу любят и любили всегда, поэтому просто хочется иметь новые пластинки в коллекции, а то что покупают на маркетплейсах, так это удобно и быстро», - пояснил Костин.