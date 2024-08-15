«От котельной до стадиона»: День памяти Виктора Цоя на фоне новых успехов «Кино»

Пластинки «Кино» разрывают топы продаж, продолжатели его дела собрали в мае стадионник в Москве, а Цоя сегодня вспомнят в трех столицах и на ТВ.

Популярность группы «Кино» в России растет, а виниловые пластинки с ее нетленными песнями бьют рекорды, несмотря на то, что прошло уже 34 года после гибели Виктора Цоя. Эксперты индустрии объяснили НСН, в чем секрет успеха продолжателей дела Цоя, ушедшего от нас 15 августа 1990 года.

Сегодня в состав группы «Кино» входят Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и сессионные музыканты. В мае группа дала концерт на московской «ВТБ Арене», вмещающей более 30 тыс. зрителей, попав в число немногочисленных рок-музыкантов, замахнувшихся на стадионники в двух столицах.

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НОСТАЛЬГИЯ И СТАДИОНЫ: «НИША СВОБОДНА»

По мнению продюсера, музыкального критика и автора серии книг о музыке Александра Кушнира, способность сегодняшнего «Кино» собирать "стадионники" связана с ностальгией зрителей и отсутствием новых героев.

«В последние несколько лет тинейджерам катастрофически не хватает новых героев, речь идет про промежуток в целое десятилетие. Эта ниша не может долго быть свободной, поэтому взгляды обращаются назад, в сторону ностальгии. Тут дело не только в концертах "Кино" и модификациях "Короля и Шута". Резко активизировалась активность пластиночных лейблов, переиздают все - от Башлачева до классических альбомов "Аквариума". Сейчас образовалась зияющая дыра, которую заполняют до появления новых национальных героев», - сказал Кушнир НСН.

Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков не считает, что участники сегодняшнего «Кино» пытаются заработать на имени Цоя.

«Популярность "Кино" связана с тем, что хорошо работают люди, которые рассказывают это СМИ, а журналисты ретранслируют это из уважения к Виктору Цою. Эти музыканты уже в возрасте. Не стоит их обвинять в том, что они хотят на пенсии что-то подзаработать, они это заслужили, а вот Князь – это для меня неприятно…», - сказал Бурлаков НСН.

При этом он назвал «бредом» сегодняшние концерты «Кино», пояснив, что «это как идти сейчас на Майкла Джексона или Фредди Меркьюри».

ВИНИЛОВЫЕ РЕКОРДЫ: «ЕСТЬ ТАКАЯ КЛАССИКА»

В числе десяти самых популярных пластинок, проданных на Wildberries за последний год (по состоянию на август 2024 года), оказались сразу четыре винила «Кино» - «Звезда по имени Солнце» (1989), «Группа крови» (1988), «Чёрный альбом» (1991) и LP «Последний герой» (1989/2023). Директор единственного в России завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов сказал в этой связи НСН, что «Кино» является «вечно популярной классикой».

«Есть такая классика, которая на виниле всегда была популярна. Группа «Кино» входит в этот перечень. Есть определенные популярные артисты на виниле, такие как «Кино» и «Би-2». Они всегда хорошо продавались. Последние пять лет у нас заказывают «Кино» каждые четыре месяца», - рассказал Белоногов, отметив при этом, что винил и стриминги – это «разная история», аудитория которой отличается.

Со своей стороны, коллекционер винила, администратор интернет-сообщества «Виниловые коды» Игорь Костин в беседе с НСН связал популярность пластинок «Кино» с их активным переизданием.

«Сейчас группу "Кино" издает лейбл "Maschina Records" и они переиздают все старые альбомы группы. А эту группу любят и любили всегда, поэтому просто хочется иметь новые пластинки в коллекции, а то что покупают на маркетплейсах, так это удобно и быстро», - пояснил Костин.
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ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДО ПЛОТИНКИ

Дань Виктору Цою отдадут сегодня и на телевидении. В 23:30 на «Рен ТВ» выйдет телеверсия стадионного концерта группы на «ВТБ Арене», после чего зрителям покажут два легендарных фильма с участием музыканта – «Иглу» Рашида Нугманова и «Ассу» Сергея Соловьева.

В Санкт-Петербурге фанаты Цоя соберутся 15 августа в клубе-музее «Котельная Камчатка», где музыкант в свое время работал кочегаром, вечером там состоится концерт. На Чистопрудном бульваре в Москве установят «стену Цоя» и будут его чествовать до 17 августа, а в рок-н-ролльной столице Урала Екатеринбурге местом притяжения фанатов Цоя станет Плотинка, где музыканту посвящен подземный переход с различным стрит-артом.

Гитарист Юрий Каспарян дал 14 августа концерт со своим проектом YK в московском клубе «16 Тонн», ну а гастрольный тур «Кино» начнется 14 сентября с Сочи, после чего ветер перемен умчит музыкантов на Дальний Восток и в Сибирь.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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