СМИ: Валерий Меладзе отменил гастроли из-за попавшего в реанимацию отца
5 января 202414:30
Певец Валерий Меладзе отметил все концерты из-за болезни отца, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
По информации СМИ, 90-летний отец артиста Шот Константинович находится в тяжелом состоянии в реанимации. Он перенес коронавирус, что и могло вызвать такие осложнения.
Отмечается, что Валерий Меладзе сразу же прилетел в Москву с гастролей и сейчас постоянно находится рядом с отцом.
Ранее СМИ писали, что Меладзе оплатил все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России, напоминает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Валерий Меладзе отменил гастроли из-за попавшего в реанимацию отца
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru