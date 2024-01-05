СМИ: Валерий Меладзе отменил гастроли из-за попавшего в реанимацию отца

По информации СМИ, 90-летний отец артиста Шот Константинович находится в тяжелом состоянии в реанимации. Он перенес коронавирус, что и могло вызвать такие осложнения.

Отмечается, что Валерий Меладзе сразу же прилетел в Москву с гастролей и сейчас постоянно находится рядом с отцом.

Ранее СМИ писали, что Меладзе оплатил все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России, напоминает «Радиоточка НСН».

