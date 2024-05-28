СМИ: Продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с музыкантом Макаревичем

Российский продюсер Николай Билык вышел из совместного бизнеса с основателем группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), сообщает Telegram-канал Mash.

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Билыку и Макаревичу принадлежало ООО «Самый смак», которое выпускало телевизионное шоу «Смак» с 1993 по 2018 год. После 2018 года шоу стали транслировать на YouTube, но со временем выпуски перестали выходить.

По данным СМИ, у Билыка было 49% акций бизнеса, а у Макаревича - 51% акций. Билык решил отказаться от участия в бизнесе после антироссийских заявилений музыканта.

Ранее Макаревича призвали лишить звания народного артиста Российской Федерации, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БизнесМузыкаМузыкантыАндрей Макаревич

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