Налоговая требует полтора миллиарда рублей с Елены Блиновской
29 ноября 202319:38
Налоговая выставила счет блогеру Елене Блиновской на 1 402 202 042 рублей, пишут СМИ.
Как сообщает SHOT, к настоящему моменту она оплатила только 55 млн рублей, что составляет лишь 3% от новой суммы долга.
Примечательно, что изначально блогершу обвиняли в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей. При этом у Блиновской арестовали активы и имущество на 64 миллиарда рублей.
Мосгорсуд 14 ноября принял решение оставить блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru