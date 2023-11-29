Налоговая требует полтора миллиарда рублей с Елены Блиновской

Как сообщает SHOT, к настоящему моменту она оплатила только 55 млн рублей, что составляет лишь 3% от новой суммы долга.

Примечательно, что изначально блогершу обвиняли в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей. При этом у Блиновской арестовали активы и имущество на 64 миллиарда рублей.

Мосгорсуд 14 ноября принял решение оставить блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

