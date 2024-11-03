СМИ: Канье Уэст может выступить в Санкт-Петербурге в ноябре

Американский рэпер Канье Уэст может выступить в Санкт-Петербурге в ноябре, передает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, выступление может состояться на «Газпром Арене».

Отмечается, что билеты в продаже могут появиться уже на следующей неделе. Организаторы утверждают, что уже договорились с площадкой и перевели аванс представителям Уэста.

Для Уэста важна не обещанная за концерт сумма, а отношение к нему приглашающей стороны, заявил ранее в беседе с НСН Игорь Логачев - гендиректор концертного агентства Force Events, которое также пыталось привезти в Москву легендарного американца.

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ФОТО: ТАСС
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