СМИ: Канье Уэст может выступить в Санкт-Петербурге в ноябре

По данным СМИ, выступление может состояться на «Газпром Арене».

Отмечается, что билеты в продаже могут появиться уже на следующей неделе. Организаторы утверждают, что уже договорились с площадкой и перевели аванс представителям Уэста.

Для Уэста важна не обещанная за концерт сумма, а отношение к нему приглашающей стороны, заявил ранее в беседе с НСН Игорь Логачев - гендиректор концертного агентства Force Events, которое также пыталось привезти в Москву легендарного американца.

