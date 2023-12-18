СМИ: Хит Шатунова «Седая ночь» покорил западные стримминговые площадки

Хит группы «Ласковый май» и ее солиста Юрия Шатунова «Седая ночь» покорил западные стримминговые площадки, пишет Telegram-канал Mash.

Катя Лель назвала популярность «Моего мармеладного» общероссийской победой

По информации издания, за последний месяц «Седую ночь» послушали больше трех миллионов раз. Также под эту песню записали десятки тысяч видео в соцсетях.

Ранее певица Катя Лель заявила, что успех ее песни «Мой мармеладный» за рубежом привел к интересу самых известных мировых лейблов. Ранее выпущенный в 2004 году хит российской исполнительницы занял пятое место в рейтинге стриминга Spotify и вошел в мировой топ-10 сервиса по распознаванию аудиофрагментов Shazam. Также песня «Мой мармеладный» стала вирусной в соцсетях.

Между тем автор хита «Мой мармеладный» продюсер Максим Фадеев заявил, что успех российской песни на Западе подтверждает, что люди не хотят отмены русской культуры и любят ее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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