СМИ: Хит Шатунова «Седая ночь» покорил западные стримминговые площадки

По информации издания, за последний месяц «Седую ночь» послушали больше трех миллионов раз. Также под эту песню записали десятки тысяч видео в соцсетях.



Ранее певица Катя Лель заявила, что успех ее песни «Мой мармеладный» за рубежом привел к интересу самых известных мировых лейблов. Ранее выпущенный в 2004 году хит российской исполнительницы занял пятое место в рейтинге стриминга Spotify и вошел в мировой топ-10 сервиса по распознаванию аудиофрагментов Shazam. Также песня «Мой мармеладный» стала вирусной в соцсетях.

Между тем автор хита «Мой мармеладный» продюсер Максим Фадеев заявил, что успех российской песни на Западе подтверждает, что люди не хотят отмены русской культуры и любят ее, передает «Радиоточка НСН».

