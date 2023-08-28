СМИ: Элтон Джон был госпитализирован после падения в собственном доме

Британский певец сэр Элтон Джон попал в больницу после того, как упал в своём доме в Ницце, сообщает Nice Matin.

Арбенина рассказала, что получила травму позвоночника из-за черешни

По данным издания, инцидент произошёл на вилле музыканта в Мон-Бороне в ночь с воскресенья на понедельник. Уточняется, что 76-летний певец и композитор получил лишь лёгкие травмы.

Ранее один из самых титулованных музыкантов современности завершил прощальный гастрольный тур Farewell Yellow Brick Road, который начался ещё в 2018 году. Последний концерт Элтон Джон сыграл у себя на родине, в британском Гластонбери.

Отмечается, что тур Farewell Yellow Brick Road стал самым прибыльным в истории музыки, сборы превысили 900 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Крайнов
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