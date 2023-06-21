Арбенина рассказала, что получила травму позвоночника из-за черешни
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в эфире «Авторадио» заявила, что в конце мая получила травму позвоночника из-за черешни.
По её словам, она захотела порадовать ягодами бас-гитариста Сергея Макарова, который работал в студии и сводил песню.
«И я понесла ему черешню. Однако упала с крыльца... Я попыталась встать, но не смогла», — рассказала она.
Арбенина напомнила, что в результате получила перелом отростков позвоночника, из-за чего у неё отнялись ноги. Поэтому когда её везли в больницу она очень боялась остаться парализованной.
Ранее Арбенина заявила, что не намерена покидать Россию, никуда не уедет и останется в своей стране со своим народом, сообщает RT.
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