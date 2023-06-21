Арбенина рассказала, что получила травму позвоночника из-за черешни

По её словам, она захотела порадовать ягодами бас-гитариста Сергея Макарова, который работал в студии и сводил песню.

«И я понесла ему черешню. Однако упала с крыльца... Я попыталась встать, но не смогла», — рассказала она.

Арбенина напомнила, что в результате получила перелом отростков позвоночника, из-за чего у неё отнялись ноги. Поэтому когда её везли в больницу она очень боялась остаться парализованной.

Ранее Арбенина заявила, что не намерена покидать Россию, никуда не уедет и останется в своей стране со своим народом, сообщает RT.