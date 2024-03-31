Полина Гагарина опровергла слухи о приостановке карьеры

«Наша любимая пресса все любит преувеличить и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали», - сказала Гагарина.

В начале марта певица утверждала, что запланированный на лето концерт станет последним. Гагарина сообщила, что после этого она станет выступать реже.

Ранее в беседе с МУЗ-ТВ певица МакSим (Марина Абросимова) заявила об отказе от концертной деятельности. По словам исполнительницы, ей необходимо накопить энергию, чтобы отдавать ее поклонникам, отмечает «Радиоточка НСН».

