Полина Гагарина опровергла слухи о приостановке карьеры
Российская певица Полина Гагарина заявила, что слухи о приостановке ее музыкальной карьеры являются преувеличенными. Слова исполнительницы приводит издание Teleprogramma.pro.
«Наша любимая пресса все любит преувеличить и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали», - сказала Гагарина.
В начале марта певица утверждала, что запланированный на лето концерт станет последним. Гагарина сообщила, что после этого она станет выступать реже.
Ранее в беседе с МУЗ-ТВ певица МакSим (Марина Абросимова) заявила об отказе от концертной деятельности. По словам исполнительницы, ей необходимо накопить энергию, чтобы отдавать ее поклонникам, отмечает «Радиоточка НСН».
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