Шнуров снял клип на песню «Нет **йне!»

Сергей Шнуров с Группой «Ленинград» выпустил новый клип на композицию «Нет **йне!», имея в виду матерное слово. В клипе, размещённом на платформе YouTube, музыкант использовал данный рефрен, утверждая, что начал бы борьбу с этим, если бы был «активным гражданином».

Комментаторы в соцсетях отмечают, что не поняли настоящий смысловой посыл нового клипа. Люди пишут, что совсем запутались в политической позиции артиста. Некоторые, в частности, отмечают, что название очередного опуса группы развёрнуто так, что трудно что-либо думать на этот счёт. «Как всегда — и нашим и вашим», — заметили слушатели.