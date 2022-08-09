Шнуров снял клип на песню «Нет **йне!»
Сергей Шнуров с Группой «Ленинград» выпустил новый клип на композицию «Нет **йне!», имея в виду матерное слово. В клипе, размещённом на платформе YouTube, музыкант использовал данный рефрен, утверждая, что начал бы борьбу с этим, если бы был «активным гражданином».
Комментаторы в соцсетях отмечают, что не поняли настоящий смысловой посыл нового клипа. Люди пишут, что совсем запутались в политической позиции артиста. Некоторые, в частности, отмечают, что название очередного опуса группы развёрнуто так, что трудно что-либо думать на этот счёт. «Как всегда — и нашим и вашим», — заметили слушатели.
На протяжении всего клипа Сергей Шнуров и бэк-вокалистка Ксения Руденко исполняют песню на фоне сделанной на хромакее Красной площади в окружении мужчин, одетых в футболки с названием композиции.
Ранее лидер группировки «Ленинград» заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову надо обратиться за помощью к медикам, прежде чем выдвигать законодательную инициативу о наказании владельцев животных за громкие звуки питомцев.
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