Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера RTVI

Музыкант отметил, что никогда никуда не возвращается, и в случае с телеканалом это также исключено, он ушёл навсегда.

«Даже если я реанимирую «Ленинград», это всегда что-то новое. Возвращаться я не буду, это совершенно точно... Исключено», — сказал он.

Ранее Шнуров заявил, что его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым стала причиной отмены концертов группы «Ленинград» в Северной столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

