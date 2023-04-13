Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера RTVI
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не намерен возвращаться на пост генерального продюсера телеканала RTVI, сообщает ТАСС.
Музыкант отметил, что никогда никуда не возвращается, и в случае с телеканалом это также исключено, он ушёл навсегда.
«Даже если я реанимирую «Ленинград», это всегда что-то новое. Возвращаться я не буду, это совершенно точно... Исключено», — сказал он.
Ранее Шнуров заявил, что его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым стала причиной отмены концертов группы «Ленинград» в Северной столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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