Сергей Лазарев заявил, что временно откажется от выступлений

По словам исполнителя, перед днём рождения, которое он отмечает 1 апреля, его «эмоционально колбасит», поэтому ему нужна «тотальная пауза».

«Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя», - пояснил певец.

Также Лазарев добавил, что в конце апреля возобновит гастрольную деятельность.

Ранее 82-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что ему «трудновато петь сольные концерты» и он может покинуть большую сцену, сообщает RT.

