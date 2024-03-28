Сергей Лазарев заявил, что временно откажется от выступлений
Певец Сергей Лазарев заявил, что решил временно отказаться от концертов, так как ему необходимо «перезагрузиться», сообщает NEWS.ru.
По словам исполнителя, перед днём рождения, которое он отмечает 1 апреля, его «эмоционально колбасит», поэтому ему нужна «тотальная пауза».
«Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя», - пояснил певец.
Также Лазарев добавил, что в конце апреля возобновит гастрольную деятельность.
Ранее 82-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что ему «трудновато петь сольные концерты» и он может покинуть большую сцену, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru