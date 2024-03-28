Сергей Лазарев заявил, что временно откажется от выступлений

Певец Сергей Лазарев заявил, что решил временно отказаться от концертов, так как ему необходимо «перезагрузиться», сообщает NEWS.ru.

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По словам исполнителя, перед днём рождения, которое он отмечает 1 апреля, его «эмоционально колбасит», поэтому ему нужна «тотальная пауза».

«Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя», - пояснил певец.

Также Лазарев добавил, что в конце апреля возобновит гастрольную деятельность.

Ранее 82-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что ему «трудновато петь сольные концерты» и он может покинуть большую сцену, сообщает RT.

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Фото: открытый источник
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