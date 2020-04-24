Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»

Расположенный в Нидерландах Роттердам заявил о готовности принять международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем, 2021 году. Об этом этом сообщает портал NU.nl. Источник напоминает, что в этом году мероприятие, которое было отменено из-за пандемии коронавируса, и должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. 23 апреля местные власти заявили, что город готов принять конкурс в те же даты 2021-го и на той же площадке – в концертном зале Ahoy.

Предположительно, по данным порталаNU.nl, для организации конкурса в 2021 году городские власти зарезервировали дополнительно €6,7 млн. При этом изначально на подготовку к «Евровидению-2020» было выделено €15,5 млн. Таким образом, мероприятие может обойтись городу в €22,2 млн, пишет Свободная пресса.

Добавим, окончательное решение о месте проведения международного песенного конкурса будет принято в мае.