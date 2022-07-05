Россия отказалась от участия в «Детском Евровидении»
В России отменили приём заявок на национальный отбор детского конкурса песни «Евровидение», сообщает пресс-служба Академии Игоря Крутого, которая является организатором отбора.
В сообщении говорится, что решение было принято в связи с отказом российской стороны от участия в конкурсе, так как Первый канал, радиодом «Останкино» и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза (ЕВU) из-за отстранения России от участия в «Евровидении 2022».
Ранее Европейский вещательный союз принял решение отстранить Россию от участие в песенном конкурсе «Евровидение 2022» в связи с проведением спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.
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