Россия отказалась от участия в «Детском Евровидении»

В сообщении говорится, что решение было принято в связи с отказом российской стороны от участия в конкурсе, так как Первый канал, радиодом «Останкино» и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза (ЕВU) из-за отстранения России от участия в «Евровидении 2022».

Ранее Европейский вещательный союз принял решение отстранить Россию от участие в песенном конкурсе «Евровидение 2022» в связи с проведением спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.