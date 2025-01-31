Российские рэперы поблагодарили «Манчестер Сити» за использование их песни на видео
Российский рэпер Илья Николаев (Dior) поблагодарил британский футбольный клуб «Манчестер Сити» за использование его трека для видео в соцсетях.
Ранее в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) команды был размещен ролик, на котором игроки выходят на стадион под ремикс «Положение». По словам музыканта, для него это стало приятной неожиданностью.
«Я как автор ремикса благодарен за его использование», - сказал Dior «Газете.Ru».
Рэпер также поздравил клуб с победой, отметив, что «это была достойная игра». Он отметил, что наложение его трека позволило ему почувствовать, как будто сам он «стал частью этого момента, хоть и косвенно».
«Когда твоя музыка сопровождает победные эмоции – это бесценно!», – заявил музыкант, добавив, что написал ремикс в 2020 году.
Соавтор песни Самир Мамедов (Samo) заявил изданию, что с 2011 года болеет за «Манчестер Сити». По его словам, он испытал шок, когда клуб опубликовал в соцсетях видео под его песню.
Видеоролик ФК под песню рэперов был опубликован перед матчем против бельгийского «Брюгге» в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл соперников со счетом со счетом 3:1.
На прошлой неделе участник группы «Каста» российский рэпер Влади (Владислав Лешкевич) был признан в РФ иностранным агентом.
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