Российские рэперы поблагодарили «Манчестер Сити» за использование их песни на видео

«Я как автор ремикса благодарен за его использование», - сказал Dior «Газете.Ru».

Рэпер также поздравил клуб с победой, отметив, что «это была достойная игра». Он отметил, что наложение его трека позволило ему почувствовать, как будто сам он «стал частью этого момента, хоть и косвенно».

«Когда твоя музыка сопровождает победные эмоции – это бесценно!», – заявил музыкант, добавив, что написал ремикс в 2020 году.

Соавтор песни Самир Мамедов (Samo) заявил изданию, что с 2011 года болеет за «Манчестер Сити». По его словам, он испытал шок, когда клуб опубликовал в соцсетях видео под его песню.

Видеоролик ФК под песню рэперов был опубликован перед матчем против бельгийского «Брюгге» в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл соперников со счетом со счетом 3:1.

На прошлой неделе участник группы «Каста» российский рэпер Влади (Владислав Лешкевич) был признан в РФ иностранным агентом.

