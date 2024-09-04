Роскомнадзор заблокировал в августе более четырех тысяч фишинговых сайтов

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в августе текущего года заблокировал 4 135 фишинговых ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В России 96% компаний оказались не защищены от хакерских атак

Также были заблокированы пять сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

«Отразили 197 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов. Выявили и устранили 827 нарушений маршрутизации трафика», - добавили в ведомстве.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что сбой в работе интернет-сервисов в России, зафиксированный 21 августа, был связан с DDoS-атакой на операторов связи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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