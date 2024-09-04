Роскомнадзор заблокировал в августе более четырех тысяч фишинговых сайтов
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в августе текущего года заблокировал 4 135 фишинговых ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Также были заблокированы пять сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.
«Отразили 197 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов. Выявили и устранили 827 нарушений маршрутизации трафика», - добавили в ведомстве.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что сбой в работе интернет-сервисов в России, зафиксированный 21 августа, был связан с DDoS-атакой на операторов связи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru