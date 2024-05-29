Продюсер предрек группе «Каста» незавидное будущее в Европе

«У российских артистов нет особых перспектив за границей, там и своих звезд хватает. Работать в такси или какими-то разнорабочими, наверное, единственный вариант», - сказал он в интервью NEWS.ru.

Как добавил Рудченко, группа «Каста» могла бы вернуться в Россию, поскольку никто не обсуждал их позицию о спецоперации. По словам музыкального критика, то, что артисты повысили гонорар за концерт, демонстрирует стремление компенсировать небольшое число заказов.

В марте 2022 года участник коллектива Шым (настоящее имя — Михаил Епифанов) отказался от выступлений в России и покинул страну, напоминает «Радиоточка НСН».

