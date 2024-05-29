Продюсер предрек группе «Каста» незавидное будущее в Европе
Если группа «Каста» останется в Европе, будущее музыкантов незавидно, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«У российских артистов нет особых перспектив за границей, там и своих звезд хватает. Работать в такси или какими-то разнорабочими, наверное, единственный вариант», - сказал он в интервью NEWS.ru.
Как добавил Рудченко, группа «Каста» могла бы вернуться в Россию, поскольку никто не обсуждал их позицию о спецоперации. По словам музыкального критика, то, что артисты повысили гонорар за концерт, демонстрирует стремление компенсировать небольшое число заказов.
В марте 2022 года участник коллектива Шым (настоящее имя — Михаил Епифанов) отказался от выступлений в России и покинул страну, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru