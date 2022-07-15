Путин наградил телеведущего Соловьёва орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени журналиста Владимира Соловьёва, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что телеведущий награждён «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».
Ранее Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, сообщает «Свободная пресса».
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