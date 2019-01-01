Барабанщик The Matrixx: Рок семимильными шагами идет в сторону джаза

Знаменитости сегодня поздравляют Радио JAZZ 89.1 FM с 5-летием премии «Все цвета джаза», которая впервые проходит в формате фестиваля на открытом воздухе в Саду «Эрмитаж». Любители джаза могут оценить, как за годы жизни премия превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник на открытом воздухе. Завершит творческую программу торжественная церемония вручения премии «Все цвета джаза». В рамках нее будут отмечены за вклад в развитие джазовой музыки самые яркие выступления, долгожданные альбомы и модные площадки.

Музыкант, барабанщик и директор групп «МЭD DОГ», The Matrixx, «НАИВ» и «Radio Чача» Дмитрий Снейк Хакимов оценил в беседе с НСН юбилейную премию «Все цвета джаза» и отметил, что у рока и джаза становится гораздо больше общего (слушайте аудио).

«Очень хорошая музыка. Очень много позитивных людей, которые в музыке разбираются, которые с удовольствием все это слушают. По-моему прекрасная тусовка и прекрасное место. Рок семимильными шагами идет в сторону той ниши, которую занимает джаз. Музыка для избранной очень категории, нишевая, скажем так, тема. И рок, уступая позиции хип-хопу и другой современной музыке, идет куда-то в этом направлении. Поэтому даже где-то мы уже находимся в параллельной реальности», - рассказал музыкант.

Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в номинациях «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года» и «Фестиваль года».

Ранее участница российского телеконкурса «Голос 2», представительница Армении на «Евровидении-2017» певица Арцвик заявила в интервью НСН о необходимости проведения подобных фестивалей и их пользе для развития музыкального вкуса у детей и подростков.

