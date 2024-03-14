Жилин и Чайковская выпустили джазовый альбом «Мой город»

В свою очередь Жилин рассказал, что считает мелодии Чайковской трогательными и напевными. По его словам, они легко запоминаются, при этом они очень удобны для джазовых импровизаций в большом стилистическом диапазоне – от мягкого джазового кроссовера до диксиленда и бибопа.

Альбом «Мой город» доступен на всех цифровых площадках.

Наталья Чайковская – современный российский композитор, автор инструментальной музыки, работающий в различных жанрах от лаунжа и джаза до неоклассики и оркестровой музыки. Сергей Жилин – народный артист РФ, пианист, дирижёр, основатель и руководитель коллектива «Фонограф».







