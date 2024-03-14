Жилин и Чайковская выпустили джазовый альбом «Мой город»
В новый альбом «Мой город» вошли джазовые интерпретации известных композиций Натальи Чайковской в исполнении Сергея Жилина и оркестра «ФонографСимфо-Джаз».
«Это музыкальные зарисовки любимого города, вдохновлённые игрой солнца в окнах, улыбками прохожих, драйвом шумных дорог. Это город, в котором хочется жить и любить, по которому хочется гулять и наслаждаться весенним солнцем», – сказала Чайковская.
В свою очередь Жилин рассказал, что считает мелодии Чайковской трогательными и напевными. По его словам, они легко запоминаются, при этом они очень удобны для джазовых импровизаций в большом стилистическом диапазоне – от мягкого джазового кроссовера до диксиленда и бибопа.
Альбом «Мой город» доступен на всех цифровых площадках.
Наталья Чайковская – современный российский композитор, автор инструментальной музыки, работающий в различных жанрах от лаунжа и джаза до неоклассики и оркестровой музыки. Сергей Жилин – народный артист РФ, пианист, дирижёр, основатель и руководитель коллектива «Фонограф».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru