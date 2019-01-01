Продюсер «НАШЕСТВИЯ» рассказал о появлении новых «звезд»
Продюсер юбилейного фестиваля «НАШЕСТВИЕ» Андрей Матвеев рассказал НСН о развитии карьеры молодых талантов.
Андрей Матвеев, организатор фестиваля «НАШЕСТВИЕ» рассказал в эфире НСН, как фестиваль помогает проявляться новым исполнителям и способствует развитию музыкальных форматов.
«В прошлом году в рамках «НАШЕСТВИЯ» целая сцена была отведена под проект «Высоцкий-фест». В этом году десять победителей прошлогоднего проекта выступают на сцене НАШЕ 2.0. Кроме того, их песни ратируются на «НАШЕм РАДИО». Так что мы ждем новые имена и новые песни и в этом году», - заявил Матвеев.
Ранее НСН рассказывала о насыщенной трехдневной программе «НАШЕСТВИЯ»
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