НАШЕСТВИЕ-2019: три дня на трех сценах
Крупнейший музыкальный фестиваль страны «НАШЕСТВИЕ» в год 20-летия проходит три дня, артисты выступают на трех сценах.
В первый фестивальный день хедлайнером станет «Мумий Тролль», который в 2019 году также отметил 20-летие альбома «Морская». В часовой концерт группы войдут песни из легендарного альбома, хиты из последующих релизов группы, включая «ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД». С 23:00 выступление будет сопровождаться видео-сценографией.
Параллельно на главной сцене «НАШЕСТВИЯ» «Би-2» даст концерт, которым завершит стартовавший осенью 2017 года масштабный тур в поддержку своего альбома «Горизонт событий». За два года музыканты выступили в 100 городах России!
В финале первого конкурсного дня выступит группа «Дельфин». «Ночной сет» на сцене «УЛЬТРА» начнется в ноль часов.
В первый день «НАШЕСТВИЯ» в программе фестиваля также заявлены Найк Борзов, Ритуальные Услуги, Несогласие, Sellout, Гребля, Дёргать!, 4 апреля, ПОРТ 812, Clockwork Times, Голос Омерики, Tequillajazzz, LaScala, Нервы, Операция Пластилин, Бригадный Подряд, Аркона, Тролль Гнёт Ель, Монгол Шуудан, Джанго, Ангел Небес и многие другие.
В четверг, 18 июля, группировка «Ленинград» открыла «препати» фестиваля двухчасовым концертом.
Все выступления «НАШЕСТВИЯ» можно смотреть с 19 по 21 июля онлайн в Яндекс.Эфире. Расписание Главной сцены, новой «УЛЬТРА» и традиционной НАШЕ 2.0 и другая актуальная информация - в мобильном приложении «НАШЕСТВИЕ» 2019.
Ранее лидер участвующей в юбилейном, двадцатом «НАШЕСТВИИ» группы «Ангел НеБес» Вячеслав Никаноров рассказал в эфире НСН, что на этом фестивале может отметить еще один юбилей.
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