НАШЕСТВИЕ-2019: три дня на трех сценах

Крупнейший музыкальный фестиваль страны «НАШЕСТВИЕ» в год 20-летия проходит три дня, артисты выступают на трех сценах.

В первый фестивальный день хедлайнером станет «Мумий Тролль», который в 2019 году также отметил 20-летие альбома «Морская». В часовой концерт группы войдут песни из легендарного альбома, хиты из последующих релизов группы, включая «ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД». С 23:00 выступление будет сопровождаться видео-сценографией.

Параллельно на главной сцене «НАШЕСТВИЯ» «Би-2» даст концерт, которым завершит стартовавший осенью 2017 года масштабный тур в поддержку своего альбома «Горизонт событий». За два года музыканты выступили в 100 городах России!

В финале первого конкурсного дня выступит группа «Дельфин». «Ночной сет» на сцене «УЛЬТРА» начнется в ноль часов.

В первый день «НАШЕСТВИЯ» в программе фестиваля также заявлены Найк Борзов, Ритуальные Услуги, Несогласие, Sellout, Гребля, Дёргать!, 4 апреля, ПОРТ 812, Clockwork Times, Голос Омерики, Tequillajazzz, LaScala, Нервы, Операция Пластилин, Бригадный Подряд, Аркона, Тролль Гнёт Ель, Монгол Шуудан, Джанго, Ангел Небес и многие другие.