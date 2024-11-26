«Ведь я трубач!»: Клявер признался, что слишком рано познакомился с джазом

Певец Денис Клявер рассказал спецкору НСН на церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве, как джаз пришел в его жизнь, и анонсировал выход своего нового альбома.

«В 16 лет я поступил на эстрадно-джазовый факультет в Санкт-петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского, так что изначально я джазовый трубач. Эта музыка очень рано оказалась в моей жизни, на мой взгляд, она должна приходить несколько позже. Для меня большая честь сегодня послушать одних из лучших джазовых музыкантов и объявить кого-то. Кстати, 13 декабря выйдет первая часть моего нового джазового альбома. Это будут мои хитовые композиции в классической джазовой интерпретации с очень крутыми музыкантами и аранжировщиком Алексеем Веретенниковым. Я горжусь этой работой, она совсем скоро появится. Вообще джаз — это потрясающие ощущения, к которым надо прийти, это очень светлая, теплая, ламповая энергия», — сказал Клявер.