«Пиво не пью, бензоколонки нет». Скляр ответил на вопросы журналистов

Фестиваль «Нашествие» в этом году проходит с 18 по 21 июля на своей постоянной площадке в Большом Завидове Тверской области. Всего на трех сценах в течение 4-х дней выступают более 130 коллективов.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция Александра Ф. Скляра, лидера группы «Ва-Банкъ». Перед тем как ответить на вопросы СМИ, музыкант, небрежно закурив, попросил убрать пиво со своего стола.

«Пиво не пью уже очень давно, более 10 лет. И холодную воду. А вы вокалисту подсовываете ледяную. Была бы теплая, выпил бы», - рассмеялся он.

Говоря о творческих планах, Скляр упомянул недавние съемки в музыкальном телепроекте.

«"Квартет 4*4" - очень хорошая программа на телеканале "Культура". Я был членом жюри, всем настоятельно рекомендую к просмотру, думаю, этот сезон начнут показывать в сентябре», - уточнил он.

Музыкант напомнил, что в этом году группа отмечают 33-летие коллектива. Он отметил, что не считает себя деятелем шоу-бизнеса, а также рассказал, что зарабатывает только музыкой.

«Не люблю слово шоу-бизнес. Оно какое-то поганенькое в нашей стране. Я называю это профессиональная артистическая сцена. У меня она длится уже 33 года, как одна копеечка, без единого перерыва. Я чистый музыкант, у меня нет никакого запасного аэродрома, никакой бензоколонки, никакого долевого участия в каком-нибудь ресторане, все, на что я живу, я зарабатываю музыкой. Своей позицией горжусь, намерен выдержать ее до конца», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции музыкант рассказал, что увлекается космической тематикой, следит за новостями о космонавтах и смотрит фильмы про космос.

