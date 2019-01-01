Александр Ф. Скляр: Космос мне ближе, чем армия

Юбилейное «НАШЕСТВИЕ» проходит традиционно в Большом Завидове с 18 по 21 июля. За четыре дня зрители смогут услышать более сотни групп и артистов. Бессменный лидер и основатель коллектива «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» ответил на вопросы журналистов. Одним из них стал вопрос, что ближе музыканту – космос или армия?

«Космос или армия? Мне как человеку романтического свойства, ближе космос. Я был восторженным поклонником всех романтичных путешествий. А что может быть более романтичным, чем космос? Конечно, смотрю все космические фильмы, я слежу за нашими космонавтами, я читаю много о космосе разной литературы», - рассказал он.