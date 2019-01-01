Нашествие - 2019

Александр Ф. Скляр: Космос мне ближе, чем армия

20 июля15:12

Лидер группы «Ва-Банкъ» рассказал, что увлекается космической тематикой, следит за новостями о космонавтах и смотрит соответствующие фильмы.

Юбилейное «НАШЕСТВИЕ» проходит традиционно в Большом Завидове с 18 по 21 июля. За четыре дня зрители смогут услышать более сотни групп и артистов. Бессменный лидер и основатель коллектива «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» ответил на вопросы журналистов. Одним из них стал вопрос, что ближе музыканту – космос или армия?

«Космос или армия? Мне как человеку романтического свойства, ближе космос. Я был восторженным поклонником всех романтичных путешествий. А что может быть более романтичным, чем космос? Конечно, смотрю все космические фильмы, я слежу за нашими космонавтами, я читаю много о космосе разной литературы», - рассказал он.

Скляр: «Нашествие» вышло на мировой уровень!

На юбилейном, 20-м, музыкальном фестивале «НАШЕСТВИЕ»-2019 помимо знакомства с новыми исполнителями, группами можно принять участие в культурных и образовательных программах. Для этого организаторы открыли сразу несколько площадок. Одной из центральных стал павильон главного партнера мероприятия «Роскосмоса». Гости фестиваля могут посетить уникальную выставку на поле «Нашествия», а также увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире и поприветствовать космонавтов МКС. Кроме того, все желающие могут пройти первоначальный отбор в отряд космонавтов.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Нашествие 2019Пресс-конференция НСНАлександр Ф. Скляр