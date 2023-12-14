Певцы Лайма Вайкуле и Максим Галкин выступили на юбилее латышского миллионера
Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) и певица Лайма Вайкуле выступили на юбилее латышского миллионера Юлия Круминьша, пишет Telegram-канал «Diana Spletni Live».
По данным СМИ, празднование состоялось в недорогом заведении, где проходят слеты партии, в которой состоит именинник.
Для юбиляра Галкин исполнил песню «Листья желтые» на латышском языке. Юмористу подпевала Вайкуле, но позже певица попросила комика остановиться и продолжила песню сама.
Ранее стало известно, что Галкина в роли ведущего «Лучше всех!» заменит Жанна Бадоева, передает RT.
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