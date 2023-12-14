Певцы Лайма Вайкуле и Максим Галкин выступили на юбилее латышского миллионера

По данным СМИ, празднование состоялось в недорогом заведении, где проходят слеты партии, в которой состоит именинник.

Для юбиляра Галкин исполнил песню «Листья желтые» на латышском языке. Юмористу подпевала Вайкуле, но позже певица попросила комика остановиться и продолжила песню сама.

Ранее стало известно, что Галкина в роли ведущего «Лучше всех!» заменит Жанна Бадоева, передает RT.

