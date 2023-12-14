Певцы Лайма Вайкуле и Максим Галкин выступили на юбилее латышского миллионера

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) и певица Лайма Вайкуле выступили на юбилее латышского миллионера Юлия Круминьша, пишет Telegram-канал «Diana Spletni Live».

Лоза назвал Галкина посредственным ведущим

По данным СМИ, празднование состоялось в недорогом заведении, где проходят слеты партии, в которой состоит именинник.

Для юбиляра Галкин исполнил песню «Листья желтые» на латышском языке. Юмористу подпевала Вайкуле, но позже певица попросила комика остановиться и продолжила песню сама.

Ранее стало известно, что Галкина в роли ведущего «Лучше всех!» заменит Жанна Бадоева, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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