Лоза назвал Галкина посредственным ведущим
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал уход юмориста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) из популярного телешоу «Лучше всех!».
Лоза критически высказался о качествах Галкина как телеведущего и назвал его «посредственным». По мнению певца, обязанности юмориста на экране мог выполнять даже простой обыватель.
Музыкант полагает, что с уходом Галкина на российском телевидении ничего не изменилось.
«Как в той пословице говорится: отряд не заметил потери бойца», - сказал Лоза в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Как сообщало агентство ТАСС, Галкина в роли ведущего «Лучше всех!» заменит Жанна Бадоева, передает «Радиоточка НСН».
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