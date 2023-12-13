Лоза назвал Галкина посредственным ведущим

Лоза критически высказался о качествах Галкина как телеведущего и назвал его «посредственным». По мнению певца, обязанности юмориста на экране мог выполнять даже простой обыватель.

Музыкант полагает, что с уходом Галкина на российском телевидении ничего не изменилось.

«Как в той пословице говорится: отряд не заметил потери бойца», - сказал Лоза в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Как сообщало агентство ТАСС, Галкина в роли ведущего «Лучше всех!» заменит Жанна Бадоева, передает «Радиоточка НСН».

