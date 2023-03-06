Оперная певица Казарновская рассказала об очередях артистов для гастролей на Донбассе
6 марта 202316:33
Российские артисты записываются в очередь, чтобы поехать выступать на Донбасс, заявила в интервью на ютуб-канале Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» оперная певица Любовь Казарновская.
Певица отметила, что сама с радостью рассмотрит предложения выступить перед военными в зоне проведения спецоперации.
Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал в интервью НСН, что хочет выступить на Донбассе.
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6 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru