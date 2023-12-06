«Деньги, мощь и винегрет»: В России обсуждают «человека года» Тейлор Свифт

«Я думаю, в "Time" есть свои режиссеры и продюсеры, которые определяют хит-парад тех или иных людей, которые должны быть на обложке. В этот раз они выбрали нейтральную фигуру, не политика, а творческого человека. Ей оказалась действительно востребованная Тейлор Свифт, которая собирает стадионы, огромные деньги, стримится. Она популярна объективно, здесь ничего нельзя сказать. Мы все время говорим "место Мадонны" или "место Пугачевой", однако Тейлор Свифт занимает свою нишу. Мадонне сейчас 60 с лишним лет и она остается актуальной, остается легендой. Мадонна – это фигура и явление в музыкальном мире, а через 20 лет посмотрим, останется ли этим явлением Тейлор Свифт. Сегодня – да», - сказал Пригожин.

По его мнению, певица опередила политиков, поскольку была «самым логичным» претендентом на звание «человек года».

«Объявив Путина, они бы признали свою слабость. Признать его самым мощным лидером в мире они не могут, Си Цзиньпина тоже. Из всех предложенных фигур на этой шахматной доске самая правильная и логичная – это Тейлор Свифт», - пояснил продюсер.

При этом Пригожин не стал называть Анну Асти «русской Тейлор Свифт», но признал ее героем нашего времени.

«Сегодня Анна Асти является актуальной артисткой, ее репертуар востребован. Буквально недавно таким востребованным артистом была Зиверт, до этого была Лобода, в индустрии появляются фигуры, занимающие верхние строчки в хит-парадах. У каждого времени есть свои герои, Анна Асти – вобщем-то герой», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала «странным» соревнование политиков с певицей.

«Я думаю, у них винегрет в голове, они не понимают, что главное, а что второстепенное в этом мире. Это, по меньшей мере, странно. Им надо было как-то размыть проблему», - сказала Драпеко НСН.

По данным «Коммерсанта», в 2023 году на концерты Тейлор Свифт было продано 4,1 млн билетов, при этом 2 млн из них — в первый день продаж, что стало новым рекордом в мировой индустрии. Кроме того, фильм-концерт Свифт «The Eras Tour», сборы которого превысили $250 млн, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как самый кассовый концертный фильм в мировом прокате, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

