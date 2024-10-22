«Вспоминаю ДК Горбунова!»: Певица Валерия призналась, что в душе рокерша

Певица Валерия рассказала НСН, что ей очень близка рок-музыка и вспомнила, как давала свой первый сольный концерт в ДК Горбунова.

Певица Валерия рассказала корреспонденту НСН, что музыка в жанре рок ей очень близка. Певица поделилась, что свой первый концерт она дала в легендарном ДК Горбунова.

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«Крутите на ROCK FM нашу с Коста Лакоста рок-версию песни «Вечно молодой». У меня другая аудитория, это понятно, но мои первые альбомы были очень гитарными и моя первая площадка, на которой я давала сольный концерт, был ДК Горбунова. Мы выступали с выходцами из коллектива «Воскресенье», все они были такими взрослыми рок-н-ролльщиками. Мне этот жанр очень близок. Мне люди после выступления с Коста Лакоста пишут, что мне очень подходит стиль рока. Я согласна с этим. Как говорил Филипп Киркоров, я в душе рокер», - сказала артистка на юбилее журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе.

Ранее муж Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, что предстоящий альбом певицы действительно будет последним, так как сегодня делать такие большие проекты очень трудозатратно, а сама певица будет выступать, пока остается в хорошей вокальной форме.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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