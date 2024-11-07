«Совесть и разумный подход»: Шолохов призвал не ограничивать гонорары артистов

«Я даже слышал, что предлагали запретить артистам получать гонорары выше одного миллиона рублей. Если речь идет о государственных тратах, то, конечно, они требуют внимательного отношения. Но, на мой взгляд, это не нужно закреплять законодательно, потому что есть контроль расходования бюджета на самых разных уровнях, есть прокуратура, наконец, есть жители населенного пункта или региона и депутаты региона, которые утверждают подобные траты. Дополнительно вводить какие-то меры всегда хуже, нежели воззвать к совести и пониманию соразмерности затрат и получить отклик», — сказал Шолохов.

Собеседник НСН добавил, что артисты сами со временем начнут снижать цену за выступления, если регионы будут разумно подходить к тратам.

«Артисты получают определенные гонорары на концертах и ориентируются на них. Хотя у меня серьезные сомнения, что подобные суммы за один концерт могут быть собраны в виде билетов, если это не стадион. Во-первых, безусловно, у артистов должны быть совесть и голова, тем более, если они строят свой имидж на патриотизме. Во-вторых, если все муниципалитеты и все субъекты будут относиться к этому разумно, то исполнители сами будут снижать цену за выступления», — подытожил он.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что российским артистам следует умерить финансовые запросы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

