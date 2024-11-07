Певица Вика Цыганова поддержала инициативу Госдумы ограничить гонорар артистам
Российским артистам следует умерить финансовые запросы, заявила певица Вика Цыганова, сообщает 360.ru.
Она поддержала инициативу депутатов Государственной Думы по ограничению гонораров исполнителям суммой в 1 миллион рублей.
«Скромнее надо быть», — подчеркнула Цыганова.
Певица рассказала, что сама возит с собой музыкальный коллектив, но всегда может уложиться в небольшие суммы.
«А миллионы за выступления сейчас лучше тратить на больницы или раненых, а не шиковать», - считает исполнительница.
По её словам, за счет выделяемых на того или иного артиста средств лучше строить детские площадки или закупать протезы для раненых в ходе СВО бойцов.
Ранее продюсер Бабичев заявил, что Киркоров будет самым дорогим певцом на новогодних корпоративах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru