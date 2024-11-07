Певица Вика Цыганова поддержала инициативу Госдумы ограничить гонорар артистам

Она поддержала инициативу депутатов Государственной Думы по ограничению гонораров исполнителям суммой в 1 миллион рублей.

«Скромнее надо быть», — подчеркнула Цыганова.

Певица рассказала, что сама возит с собой музыкальный коллектив, но всегда может уложиться в небольшие суммы.

«А миллионы за выступления сейчас лучше тратить на больницы или раненых, а не шиковать», - считает исполнительница.

По её словам, за счет выделяемых на того или иного артиста средств лучше строить детские площадки или закупать протезы для раненых в ходе СВО бойцов.

Ранее продюсер Бабичев заявил, что Киркоров будет самым дорогим певцом на новогодних корпоративах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

