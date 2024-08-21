«От рюмки до медузы»: Степанцов и Паук об алкогольных «ритуалах» на сцене
Вадим Степанцов объяснил в эфире НСН, что «100 грамм для смелости» могут привести к деградации музыканта, а Сергей Троицкий объяснил, для чего «Коррозии металла» нужно вино.
Алкоголь может помочь некоторым артистам раскрыться перед публикой, однако есть риск деградации и превращения в «медузу», заявил в интервью НСН лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов, а фронтмен «Коррозии металла» Сергей Паук «Троицкий» вспомнил в этой связи о театре.
Рэпер Баста ранее заявил, что алкоголь и концерты это несовместимые вещи, признавшись, что «снимает шляпу» перед артистами, которые и выпивают, и качественно выступают. Степанцов отметил, что здесь нет единого рецепта,
«Если алкоголь мешает человеку давать концерты, писать, ведет к умственной и физической деградации, то надо бросать. Если же не регулярные, а "точечные вбросы" алкоголя в организм помогают ему раскрыться перед публикой, то почему бы и нет. Пока не придумано единого и универсального рецепта для всех. Я дал себе зарок никогда не пить перед выступлением. Максимум, который я себе позволяю, если есть какой-то кураж и угар - рюмку после третьего трека, иногда после девятого», - сказал Степанцов.
При этом он объяснил, чем опасны знаменитые «сто грамм для храбрости».
«Это тоже тупиковый путь, об написал еще покойный Трахтенберг (шоумен Роман Трахтенберг - прим. НСН) в книжке "Вы хотите стать звездой?". Он там очень четко описывает эволюцию "ста грамм для храбрости": 50 перед сценой – 200 на сцене – поллитра потом. Через два месяца все это превращается в бутылку перед сценой, литра на сцене, а потом артиста уже уносят в виде медузы», - предупредил создатель группы «Бахыт-Компот» и поэтического «Ордена куртуазных маньеристов».
Со своей стороны, Сергей «Паук» Троицкий сказал, что алкоголь перед концертами позволяет отключиться от проблем обыденной жизни.
«Как и в 1985 году на первом школьном концерте мы выпивали вино перед выходом на сцену, так и сейчас выпиваем. Артист - это такой же человек, как рабочий на заводе, торговец пирожками, банкир или ученый. Целый день человек думает о деньгах, о проблемах своей семьи, здоровье или бизнесе, он в состоянии робота. В театре придумали систему, когда человек перед спектаклем погружался на 15-20 минут в лечебный сон, а пробудившись, отключался от повседневной жизни», - пояснил лидер «Коррозии металла».
Нарколог Александр Ковтун ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что помощь алкоголя в «преодолении» длительных концертных туров является иллюзией музыкантов, при этом он действительно может добавить смелости и решительности.
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