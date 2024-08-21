«От рюмки до медузы»: Степанцов и Паук об алкогольных «ритуалах» на сцене

Алкоголь может помочь некоторым артистам раскрыться перед публикой, однако есть риск деградации и превращения в «медузу», заявил в интервью НСН лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов, а фронтмен «Коррозии металла» Сергей Паук «Троицкий» вспомнил в этой связи о театре.

Рэпер Баста ранее заявил, что алкоголь и концерты это несовместимые вещи, признавшись, что «снимает шляпу» перед артистами, которые и выпивают, и качественно выступают. Степанцов отметил, что здесь нет единого рецепта,