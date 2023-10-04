«От рэпкора до Сукачева»: Рэпер Саграда отправил в прошлое войну субкультур

Лидер рэп-группы «Соль Земли» Артем Саграда в интервью НСН назвал любимых рок-музыкантов и указал на неактуальность в современном мире «вражды» между фанатами рока и рэпа.

В конце сентября на «НАШЕм Радио» состоялась эксклюзивная премьера новой версии трека Саграды «Непокорённая вера в добро 2.0». Музыкант признался, что на написание первой версии этой композиции в 2012 году его вдохновило творчество Гарика Сукачева.