«От рэпкора до Сукачева»: Рэпер Саграда отправил в прошлое войну субкультур
Артем Саграда признался в эфире НСН, что уважает Сукачева, Кинчева и Летова, рассказал о коллаборации со Скляром и связал отказ от вражды рэперов и рокеров с уходом субкультур.
Лидер рэп-группы «Соль Земли» Артем Саграда в интервью НСН назвал любимых рок-музыкантов и указал на неактуальность в современном мире «вражды» между фанатами рока и рэпа.
В конце сентября на «НАШЕм Радио» состоялась эксклюзивная премьера новой версии трека Саграды «Непокорённая вера в добро 2.0». Музыкант признался, что на написание первой версии этой композиции в 2012 году его вдохновило творчество Гарика Сукачева.
«К Игорю Ивановичу я отношусь с огромным уважением и симпатией. У нас в стране, наверное, нет другого такого артиста с такими бешеными харизмой и темпераментом. Достаточно сказать, что в список моих любимых песен входят как минимум две его композиции: "Напои меня водой" и "Свободу Анжеле Дэвис!". Это два очень разных по настроению и посылу произведения, но они оба по-своему прекрасны. Если говорить о других рок-исполнителях, то ближе всего мне "Алиса", я её слушаю с детства. На меня огромное влияние оказали, как ранние альбомы, допустим "Шабаш", так и более поздние: начиная с альбома "Джаз" и до настоящего времени. Но любимый альбом у меня всё же из "доправославного" периода - "Чёрная метка". При этом творчество Константина Евгеньевича сыграло большую роль в моём интересе к религии. Также могу отметить "Калинов Мост" и песни "Наутилуса" на стихи Ильи Кормильцева, как поэт и текстовик он поставил крайне высокую планку для всех последующих авторов. Ну и нельзя не сказать про Егора Летова. Я не понимаю, как можно не любить "Гражданскую оборону". В целом я слушаю много совершенно разной музыки: от танцевальной до авторской песни. Нет плохих жанров, есть сильные и слабые композиции. Любимый поэт - Николай Гумилёв. Мы с Акимом Апачевым являемся популяризаторами его личности и творчества», - сказал Саграда.
По его мнению, вечное противостояние рокеров и рэперов уходит в прошлое.
«В нашей стране долгое время слушатели обоих стилей были представителями враждующих друг с другом субкультур. Отголоски этой вражды можно встретить до сих пор в комментариях в соцсетях. При этом на Западе, который в разное время породил оба этих стиля, ещё в восьмидесятые стали появляться первые совместные работы звёзд из обоих лагерей. В девяностые был популярен рэпкор. В нулевые - "Limp Bizkit" и "Linkin park". Вообще специфика хип-хопа была изначально такова, что это был очень технологичный и эклектичный жанр, песни делались из битов и сэмплов, жанр был обречён на переосмысление и переработку всех стилей музыки, бывших до него и зафиксированных на физических носителях, в том числе и рок-музыки. Я уверен, что неприятие поклонниками одного жанра песен в другом уходит в прошлое, как ушли и те самые молодёжные субкультуры, хоть от этого порой бывает немного грустно», - признался рэп-исполнитель.
Саграда сообщил, что недавно записал совместный трек с Александром Ф.Скляром, а также рассказал о дружбе с группой «25/17».
«С Александром Феликсовичем Скляром мы познакомились на записи программы "Соль". Меня поразило, насколько уважительно мэтр отнёсся ко мне и к нашему творчеству. Программу "Учитесь плавать" мы слушали ещё в подростковом возрасте, открыли тогда для себя много интересных групп, таких как "Машнин Бэнд", например. Уже после моего участия в передаче мы записали совместную с Александром Ф. Скляром песню. Надеюсь, она скоро увидит свет. Мужчин из группы "25/17" я считаю свои друзьями, потому что это удивительные люди. Мне есть с чем сравнивать, поверьте. Нашему знакомству с Андреем Бледным в этом году исполняется ровно 20 лет, мы впервые встретились на рэп-фестивале "Наши Люди" в Москве в 2003-м году. Андрея я считаю одним из самых талантливых авторов, к тому же он замечательный стилист и просто очень сильный и мудрый человек. Антон - выдающийся композитор и один из лучших из известных мне вокалистов, к тому же все, кто с ним знаком, отмечают его необыкновенную доброту и отзывчивость. Всё, что есть в их музыке, есть и в этих парнях, поверьте. Также хочется отметить бас-гитариста группы Богдана Солодовника - мне довелось поработать с ним как с саунд-продюсером, и это профессионал высочайшего уровня, а также необыкновенно эрудированный и интересный собеседник», - заключил собеседник НСН.
Он также объяснил, что псевдоним Саграда имеет испанские корни и связан с собором Антонио Гауди, а название «Соль Земли» идет от цитаты из Нового Завета.
Рэпер ST (Александр Степанов) ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как родилась его любовь к творчеству Сергея Есенина.
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