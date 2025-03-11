Не «своячковая», а про музыку: Xolidayboy назвал свою любимую премию
Исполнитель Xolidayboy (Иван Ржевский) в беседе с НСН рассказал, что премия МУЗ-ТВ – единственная музыкальная премия, которую он воспринимает всерьез. Об этом он заявил 11 марта на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ 2025 «Легенда».
«Без преувеличений я очень уважаю МУЗ-ТВ, конкретно их мероприятия. Остальные премии, честно говоря, всерьёз даже не воспринимаю, поскольку они являются «своячковыми». Там своим каким-то друзьям за «сторис» дают статуэтки. А МУЗ-ТВ всё-таки про музыку» - поделился Xolidayboy.
На мероприятии в качестве звездных гостей также присутствовали певец Jony, певица Алсу, а также телеведущие Владимир Маркони и Яна Чурикова.
В свою очередь режиссёр премии Антон Давыденко, говоря о предстоящей юбилейной премии, заявил, что в будущем шоу будут переплетены разные времена, а реальность смешается с иллюзией. Также он пообещал зрителям уникальные музыкальные коллаборации, о которых «будут говорить».
На пресс-завтраке МУЗ-ТВ были также объявлены номинации, которых в этом году 24. Вести юбилейную премию 7 июня будут Яна Чурикова, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони.
Ранее Xolidayboy в беседе с НСН признался, что иногда слушает композиции рок-группы «Король и Шут» (КиШ), джазовую певицу Эми Уайнхаус, а по вечерам - Ирину Аллегрову.
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