Не «своячковая», а про музыку: Xolidayboy назвал свою любимую премию

«Без преувеличений я очень уважаю МУЗ-ТВ, конкретно их мероприятия. Остальные премии, честно говоря, всерьёз даже не воспринимаю, поскольку они являются «своячковыми». Там своим каким-то друзьям за «сторис» дают статуэтки. А МУЗ-ТВ всё-таки про музыку» - поделился Xolidayboy.

На мероприятии в качестве звездных гостей также присутствовали певец Jony, певица Алсу, а также телеведущие Владимир Маркони и Яна Чурикова.

В свою очередь режиссёр премии Антон Давыденко, говоря о предстоящей юбилейной премии, заявил, что в будущем шоу будут переплетены разные времена, а реальность смешается с иллюзией. Также он пообещал зрителям уникальные музыкальные коллаборации, о которых «будут говорить».

На пресс-завтраке МУЗ-ТВ были также объявлены номинации, которых в этом году 24. Вести юбилейную премию 7 июня будут Яна Чурикова, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони.

Ранее Xolidayboy в беседе с НСН признался, что иногда слушает композиции рок-группы «Король и Шут» (КиШ), джазовую певицу Эми Уайнхаус, а по вечерам - Ирину Аллегрову.

