Премия «Чартова дюжина» назвала пятерки номинантов

Ежегодная музыкальная премия НАШЕго радио «Чартова дюжина» в ночь на 7 марта завершила второй этап голосования. По его итогам были сформированы пятерки лучших в десяти категориях: «Солист», «Солистка», «Группа», «Взлом», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект», рассказали НСН представители радиостанции.

Так, в категории «Альбом» среди прочих представлены «Гойда» группы «Алиса», «Синяя Богиня» («Ленинград»), «Терапия» («Нуки»).

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За премию в категории «Клип» поборются панк-группа F.P.G («Грязный панк»), Radio Tapok («Императрица») и другие.

В свою очередь музыканты Алексей Горшенев («Проект Горшенев»), Антон Павлов (F.P.G), Константин Кинчев («Алиса») и другие представлены в категории «Солист», а Дария Ставрович («Нуки»), Диана Арбенина («Ночные Снайперы») и Диляра Вагапова («Мураками») – в категории «Солистка».

Финальное голосование продлится до 19 марта включительно. Голосовать можно не чаще одного раза в сутки и не больше, чем за одного номинанта в каждой из 10 номинаций.

Результаты народного выбора и победители в специальных номинациях будут объявлены 21 марта в прямом эфире НАШЕго Радио в специальном выпуске хит-парада «Чартова Дюжина».


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ФОТО: НАШЕ Радио / НСН
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