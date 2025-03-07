Премия «Чартова дюжина» назвала пятерки номинантов

За премию в категории «Клип» поборются панк-группа F.P.G («Грязный панк»), Radio Tapok («Императрица») и другие.

В свою очередь музыканты Алексей Горшенев («Проект Горшенев»), Антон Павлов (F.P.G), Константин Кинчев («Алиса») и другие представлены в категории «Солист», а Дария Ставрович («Нуки»), Диана Арбенина («Ночные Снайперы») и Диляра Вагапова («Мураками») – в категории «Солистка».

Финальное голосование продлится до 19 марта включительно. Голосовать можно не чаще одного раза в сутки и не больше, чем за одного номинанта в каждой из 10 номинаций.

Результаты народного выбора и победители в специальных номинациях будут объявлены 21 марта в прямом эфире НАШЕго Радио в специальном выпуске хит-парада «Чартова Дюжина».



