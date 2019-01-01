«НАШЕСТВИЕ 2019» обернулось для лидера группы «Ангел НеБес» двойным юбилеем

Лидер участвующей в юбилейном, двадцатом «НАШЕСТВИИ» группы «Ангел НеБес» Вячеслав Никаноров рассказал, что на этом фестивале может отметить еще один юбилей.

«Для меня это пятнадцатое «НАШЕСТВИЕ», такой юбилей. Четыре раза, еще до создания группы «Ангел НеБес», я приезжал как обычный зритель, с палаточкой, со всей атрибутикой необходимой», - заявил музыкант.

Всего на «НАШЕСТВИИ 2019» с 18 по 21 июля выступят более 130 коллективов, в том числе «Мумий Тролль», «Би-2»,а также «Дельфин» и Гарик Сукачев. Фестиваль проходит в Большом Завидове в Тверской области.

