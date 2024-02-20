Музкритик: Шнуров сможет научить участников «Фабрики звезд» продавать музыку

По его словам, это очень важный навык в карьере любого артиста. «Кто хочет знать, как делать песни успешными, то нужно обратиться к Шнурову», - сказал NEWS.ru Легостаев.

Однако, по словам критика, новым участникам шоу может не понравиться рецепт успеха Шнурова. В этом бизнесе важнее всего хиты и харизма, чем в полной мере и обладает наставник «Новой Фабрики звезд».

Перезапуск «Фабрики звезд» будет успешным из-за фигур наставников и возможностей телеканала ТНТ, заявил в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

