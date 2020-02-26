Верка Сердючка заявила о возможной «мести» жюри «Евровидения» из-за России

По зрительскому голосованию участник от Украины певец Melovin был седьмым, но жюри поставило ему меньше всего баллов (11), и он оказался 17-м.

Данилко отметил, что никто не видит, как принимает решение жюри. Он не исключил вариант, что Украине таким образом припомнили скандал на «Евровидении 2017»: тогда власти страны не пустили на конкурс россиянку Юлию Самойлову, и Россия отказалась от участия в конкурсе.

Данилко отметил, что трансляции тогда тоже не было – а это «это очень большие деньги». Он также рассказал, что на конкурсе в 2018 году на певца Melovin «вылилось столько гадостей», что перед финалом он давал конкурсанту успокоительное.

