Верка Сердючка заявила о возможной «мести» жюри «Евровидения» из-за России

Низкий результат Украины на песенном конкурсе «Евровидение 2018» в Португалии может быть связан с тем, что жюри решили «наказать» страну за скандал с Россией в 2017 году. Такое мнение высказал в интервью «Люкс ФМ» артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщает телеканал «360».

Назван участник «Евровидения-2020» от Украины

По зрительскому голосованию участник от Украины певец Melovin был седьмым, но жюри поставило ему меньше всего баллов (11), и он оказался 17-м.

Данилко отметил, что никто не видит, как принимает решение жюри. Он не исключил вариант, что Украине таким образом припомнили скандал на «Евровидении 2017»: тогда власти страны не пустили на конкурс россиянку Юлию Самойлову, и Россия отказалась от участия в конкурсе.

Данилко отметил, что трансляции тогда тоже не было – а это «это очень большие деньги». Он также рассказал, что на конкурсе в 2018 году на певца Melovin «вылилось столько гадостей», что перед финалом он давал конкурсанту успокоительное.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЕвровидениеУкраина