Верка Сердючка заявила о возможной «мести» жюри «Евровидения» из-за России
Низкий результат Украины на песенном конкурсе «Евровидение 2018» в Португалии может быть связан с тем, что жюри решили «наказать» страну за скандал с Россией в 2017 году. Такое мнение высказал в интервью «Люкс ФМ» артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщает телеканал «360».
По зрительскому голосованию участник от Украины певец Melovin был седьмым, но жюри поставило ему меньше всего баллов (11), и он оказался 17-м.
Данилко отметил, что никто не видит, как принимает решение жюри. Он не исключил вариант, что Украине таким образом припомнили скандал на «Евровидении 2017»: тогда власти страны не пустили на конкурс россиянку Юлию Самойлову, и Россия отказалась от участия в конкурсе.
Данилко отметил, что трансляции тогда тоже не было – а это «это очень большие деньги». Он также рассказал, что на конкурсе в 2018 году на певца Melovin «вылилось столько гадостей», что перед финалом он давал конкурсанту успокоительное.
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